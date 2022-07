No Man's Sky Endurance è il ventesimo grosso aggiornamento gratuito tutto da scoprire

No Man's Sky continua a riceve aggiornamenti ricchi di contenuti e anche questa volta il suo team non è da meno.

Endurance, così si chiama il nuovo update, apporta una revisione completa di mercantili e flotte, consentendo ai giocatori di vivere e lavorare a bordo della loro casa tra le stelle, insieme al proprio equipaggio. Un nuovo ponte porta una serie di miglioramenti alla qualità della vita, con accesso istantaneo al teletrasporto. I giocatori possono ora costruire vaste basi mercantili su una scala mai vista prima con aree a tema speciale e nuove funzionalità per la coltivazione di cibo e produzione e nuove tecnologie come la capacità di scansionare e analizzare i pianeti dallo spazio.

Uno dei cambiamenti più sorprendenti riguarda gli asteroidi nello spazio che ora sono più vari e appaiono in vasti campi, con migliaia sullo schermo contemporaneamente. Ci sono nuovi buchi neri, nebulose e atmosfere spaziali in stile interstellare da esplorare. I viaggiatori possono godere di questi nuovi incredibili panorami spaziali da finestre e oblò, che ora possono costruire sui loro mercantili. I giocatori possono anche costruire sezioni esterne ai loro mercantili per una maggiore flessibilità o semplicemente per ammirare l'universo.

C'è anche una nuova spedizione da giocare chiamata "Polestar", incentrata su un viaggio su una nave, oltre a nuove missioni Nexus incentrate sul combattimento e una nuova campagna Twitch Drops.