No Man's Sky si dà alla criptovaluta creata dai fan e funziona perché...non ha valore

Un gruppo di giocatori intraprendenti ha creato una criptovaluta No Man's Sky , ma non preoccupatevi perché questa scelta sembra piaccia. La valuta Hub Coin ha lo scopo di offrire ai giocatori qualcosa da fare a fine partita; viene assegnata per attività divertenti e può essere scambiata con oggetti di gioco o merchandising da una notevole organizzazione di fan di No Man's Sky.

In generale, la criptovaluta ha una pessima reputazione nella comunità dei giochi. In particolare, Valve ha bannato i giochi di criptovaluta su Steam e gli NFT sono stati definiti una truffa da Itch.io e abbandonati da aziende come Team17. Tuttavia, potrebbe non essere tutto negativo. Un gruppo di intraprendenti fan di No Man's Sky noto come The Galactic Hub ha creato Hub Coin, una criptovaluta di No Man's Sky che ha lo scopo di affrontare la mancanza di un'economia di fine gioco.

Come riportato dal membro del Galactic Hub CasualLunatic19420, l'obiettivo di Hub Coin è aggirare le solite sciocchezze pay-to-earn e consentire ai giocatori semplicemente di "divertirsi giocando a un videogioco". È interamente gestito dalla comunità e non c'è alcun intervento da parte degli sviluppatori, che è ciò che lo distingue dalle valute a pagamento disponibili in altri giochi. Hub Coin non può essere acquistato o venduto con denaro reale e funziona interamente su una "testnet", che è essenzialmente un ambiente di test per la criptovaluta.

L'impatto ambientale della criptovaluta, è stato segnalato da sviluppatori come Bungie e denunciato da organizzazioni come l'IGDA. Tuttavia, la testnet utilizzata da Hub Coin, chiamata Goerli, ha un impatto ambientale limitato a causa dell'utilizzo del proof-of-authority, ovvero un algoritmo basato sulla reputazione. La proof-of-authority utilizza molta meno energia ma richiede più fiducia da parte degli utenti coinvolti, il che la rende perfetta per una criptovaluta senza valore reale.

L'idea della criptovaluta di No Man's Sky è un'ulteriore prova che la community del gioco rimane solida anche nel 2022. The Galactic Hub è in circolazione quasi dall'inizio di No Man's Sky e la sua missione è sempre stata quella di aiutare i giocatori a trovare un modo per divertirsi all'interno del gioco stesso.

