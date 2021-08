Bethesda ha assunto una delle autrici della popolarissima mod Fallout London

Lo scorso giugno, un gruppo di talentuosi fan presentò al mondo intero Fallout London, una mod basata su Fallout 4, con un impressionante trailer di qualità che ha colpito tutti i fan della serie.

A quanto pare, tuttavia, non solo i fan sono rimasti catturati da Fallout London: anche Bethesda stessa deve aver tenuto il progetto sott'occhio. La prova? Pochi giorni fa, Stephanie Zachariadis, una delle autrici e scrittrici della mod in questione, è stata assunta nella compagnia.

L'annuncio è arrivato direttamente nel gruppo Discord di Fallout London, nel quale si avvisava della dipartita di Stephanie dal progetto, in quanto il suo talento è ora richiesto direttamente negli studi di Bethesda.

Tutto questo non influirà su Fallout London, in quanto la storia, scritta dalla fortunata ragazza, era già stata finalizzata e l'unica cosa che manca all'appello sono dei dialoghi da terminare.

Secondo quanto apprendiamo dalla pagina Linkedin di Stephanie, pare sia stata assunta come Associate Quest Designer: non sappiamo a quale progetto verrà assegnata, ma è altamente probabile che si troverà a lavorare sulle future missioni di Fallout 76 e in futuro, chissà, potrebbe lavorare al quinto capitolo ufficiale della serie?

Mentre auguriamo a Stephanie il meglio nel suo nuovo impiego, vi ricordiamo che i talentuosi ragazzi di Fallout London stanno ancora lavorando alla mod e sono tutt'ora alla ricerca di aiuto: se siete disponibili, perché non aiutarli? Come avete visto, la fortuna gira...

