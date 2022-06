Fallout 5 in un fantastico trailer fan made realizzato in Unreal Engine 5

Fallout 5 prima o poi arriverà. Sicuramente si tratterà di un'attesa abbastanza lunga, poiché la stessa Bethesda ha confermato che il prossimo titolo dell'amata serie sarà lanciato dopo The Elder Scrolls VI.

Nonostante i fan dovranno aspettare un bel po' per Fallout 5, qualcuno ha pensato a come potrebbe apparire il gioco con Unreal Engine 5.

L'utente in questione, Enfant Terrible, che non è nuovo a questo tipo di creazioni, ha realizzato un trailer utilizzando il nuovo motore di Epic Games.

Possiamo vedere un mondo post-apocalittico molto dettagliato e un alto grado di definizione proprio grazie agli strumenti offerti da UE5.

Ovviamente, per ora non sappiamo dove sarà ambientato Fallout 5 e non sappiamo quale tecnologia sarà usata da Bethesda per il prossimo capitolo della serie.

Tuttavia, questo trailer fan made ci offre uno sguardo a quello che potrebbe essere il Fallout del futuro.

Che ne pensate?

Fonte: YouTube.