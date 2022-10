Fallout serie TV e il misterioso Vault 33 nella prima immagine ufficiale

Amazon e Kilter Films hanno pubblicato la prima immagine ufficiale della serie TV di Fallout, che come forse saprete è in lavorazione da diversi anni.

Un tweet congiunto delle due società è stato pubblicato per annunciare "qualcosa di speciale" per la celebrazione del 25° anniversario di Fallout. L'immagine allegata mostra tre abitanti del Vault che indossano tute con la dicitura 33, in linea con le immagini del set trapelate in precedenza che alludono al misterioso Vault 33. Questo Vault è notevolmente assente dalla storia di Fallout, ma il suo "parente" più prossimo, il Vault 34, appare in Fallout: New Vegas nel deserto del Mojave.

Dall'immagine si nota l'iconica porta del Vault e un personaggio centrale si trova dall'altra parte. A prima vista sembra quasi che stiano entrando nel Vault dall'esterno, ma è possibile che uno dei residenti del Vault 33 si stia dirigendo all'esterno, soprattutto vista la classica sequenza di apertura di molti giochi di Fallout.

Kilter Films, forse più nota per Westworld, ha annunciato per la prima volta la serie televisiva di Fallout in arrivo su Amazon Prime Video nel luglio 2020. Nel novembre 2021, il direttore di Bethesda Todd Howard ha confermato che la serie sta ancora "andando avanti" nonostante oltre un anno di silenzio. A giugno il cast della serie ha aggiunto tre nuovi membri, tra cui Kyle MacLachlan di Twin Peaks.

Fonte: Gamesradar.