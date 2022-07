Fallout London: un altro sviluppatore della mastodontica mod si unisce a Bethesda

L'anno prossimo dovremmo poter mettere le mani su Fallout London, la gigantesca mod che trasformerà il quarto capitolo della saga in qualcosa di totalmente nuovo, con mappa e personaggi inediti, ovviamente dallo stile british. Anche Bethesda sta seguendo lo sviluppo di questo lavoro con attenzione, assumendo un modder per lavorare a Fallout 76.

Ryan "Ropiequet" Johnson ha dunque accettato ed è stato salutato così da tutti il team di modder:

"Fortunatamente, sapevamo di questa possibilità da un po' ma Ropiequet ha aiutato a riunire le sue conoscenze in una preziosa documentazione di progettazione in modo che il resto del team possa lavorare al suo posto senza problemi"

"Inoltre, Ropiequet ha completato tutti i suoi compiti di progettazione dei livelli previsti, nonché alcuni in più che non ci aspettavamo che facesse. La professionalità e la dedizione dell'uomo mancheranno davvero a tutto il team, tuttavia questo ci porta gioia sapere che porterà i suoi incredibili talenti in un'azienda che tutti amiamo".

Una bella storia per tutti gli appassionati e dimostrazione di come il talento possa portare a realizzare i propri sogni.

Fonte: TheGamer