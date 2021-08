Fallout 76 abbandona il battle royal, con nuove informazioni molto presto

Battle royale è una coppia di parole che a molte potrebbe far venire i brividi. Ma il mercato, si sa, segue il volere del pubblico e nemmeno un colosso come Bethesda può ignorare simile richiamo. Sappiamo come Fallout 76 abbia introdotto questa modalità col nome altisonante di Nuclear Winter, non proprio benissimo, ma il suo lo faceva.

Tutti i mercati vivono di mode e ora che il fenomeno battle royale sembra inflazionato, la scelta di Bethesda di rimuoverlo per concentrarsi su altro, è una saggia scelta. L'8 settembre è il giorno "X", curiosamente lo stesso giorno dell'aggiornamento Fallout Worlds, una grossa espansione che vi permetterà di creare un Fallout tutto vostro ─ citazione di Bender, Futurama ─ e che risulta un modo intelligente di iniettare linfa vitale a un titolo a lunga scadenza.

"La chiusura di Nuclear Winter è stata una decisione incredibilmente difficile per noi come squadra e vorremmo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla modalità, indipendentemente dal fatto che ci sia uniti a una sola partita o a mille. Speriamo che le ricompense sopra menzionate vi aiutino nelle vostre avventure e non vediamo l'ora di immergerci in Fallout Worlds con tutti voi il prossimo mese".

