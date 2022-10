Fallout 76 ha raggiunto quota 13 milioni di giocatori

Fallout 76 di Bethesda è stato ampiamente criticato da giocatori e stampa al momento del lanco ed era difficile immaginare che il titolo sarebbe stato in grado di riprendersi. Tuttavia Bethesda ha continuato a credere nel suo gioco, supportandolo costantemente con nuovi contenuti, correzioni e aggiornamenti, e ora l'azienda ne sta raccogliendo i frutti.

L'inversione di tendenza di Fallout 76 si è riflessa anche nella crescita della sua base di giocatori e nella graduale ascesa della sua reputazione.

Infatti, per celebrare il 25° anniversario del franchise di Fallout, Bethesda ha annunciato che dal suo lancio nel novembre 2018, Fallout 76 è stato giocato da oltre 13 milioni di giocatori.

In precedenza quest'anno Fallout 76 ha aggiunto un nuovo contenuto Expedition intitolato "The Pitt", che porta i giocatori in una città costruita sui resti della Pittsburgh post-nucleare, e ha anche aggiunto gli alieni come parte di un evento stagionale. Anche lo sviluppatore di Rust, Double Eleven, sta lavorando a nuovi contenuti per il gioco, mentre a lungo termine Bethesda sembra avere in programma diversi anni di aggiornamenti.

Per quanto riguarda il futuro di Fallout al di fuori di Fallout 76, Todd Howard di Bethesda Game Studios ha confermato che lo sviluppatore sposterà la sua attenzione su Fallout 5 una volta che Starfield e The Elder Scrolls 6 saranno lanciati, il che significa che probabilmente ci vorranno ancora diversi anni prima di vedere un nuovo Fallout.

Sembra anche che ci siano state alcune discussioni preliminari interne a Microsoft su un sequel di Fallout: New Vegas.

