Fallout celebra i suoi 25 anni in una imperdibile retrospettiva

Bethesda festeggia i 25 anni dall'uscita di Fallout con una serie di nuove funzionalità, contenuti speciali e video che ripercorrono la genesi di questo gioco che ha fatto innamorare tantissimi.

Proprio oggi finirà la settimana gratuita di Fallout 76, ma i fan non devono disperare perché Bethesda sta inoltre pubblicando nuovi contenuti per il suo titolo mobile, Fallout Shelter. Questo è il primo nuovo contenuto per il gioco in quattro anni. L'aggiornamento include armi, nuovi equipaggiamenti e tutte le nuove missioni che coinvolgono gli alieni. Anche un nuovo tema della stanza delle celebrazioni e opzioni di decorazione.

Il video retrospettivo pubblicato da Bethesda e che potete trovare qui di seguito ci spiega in breve com'è nata l'idea di Fallout e qual è stato il processo creativo che hanno seguito gli sviluppatori durante questi anni e che hanno permesso la sua evoluzione fino ad oggi.

Sempre in tema Fallout, un ex sviluppatore di Bethesda ha condiviso sui social il suo sogno riguardo il prossimo gioco della serie, ovvero un Fallout 5 con veicoli e ambientato a New Orleans.