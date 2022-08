Fallout di Amazon in nuovissime immagini che ci portano nel Vault 32

Una serie di nuove immagini per la prossima serie TV Fallout di Amazon è trapelata online, mostrando quello che sembra essere un nuovo Vault, il 32. Da quello che possiamo vedere da queste immagini sembra che l'essenza dei giochi sia stata portata perfettamente nella realtà.

L'attenzione data all'interno del Vault è a dir poco impressionante, e cattura decisamente ciò che è stato creato nei videogiochi, dai corridoi tortuosi, dai poster di Vault Boy e da varie altre caratteristiche. Dall'aspetto delle cose, i creatori dello spettacolo stanno cercando un aspetto simile a quello dei caveau di Fallout 76 e Fallout 4.

Le immagini ci mostrano il Vault 32, un'ambientazione "completamente nuova per la serie". Evidentemente è stata prestata molta attenzione ai dettagli nella creazione di questi set fisici, anche se la presenza di schermate blu indica che saranno implementati alcuni CG, il che è prevedibile. Senza indugi vi lasciamo alla visione di queste immagini.

