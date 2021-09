No Man's Sky tra video e tantissimi nuovi dettagli sull'aggiornamento 'Frontiers'

Gli sviluppatori di No Man's Sky hanno condiviso maggiori dettagli sull'aggiornamento Frontiers attraverso un comunicato stampa ufficiale.

"Alcune settimane fa, mentre riflettevamo sugli ultimi 5 anni di No Man's Sky, abbiamo anticipato il nostro prossimo importante aggiornamento gratuito dal lancio (il nostro 17°!) Che abbiamo chiamato Frontiers".

"Con No Man's Sky abbiamo sempre voluto permettere ai giocatori di entrare in un libro di fantascienza, per esplorare un universo infinito. Uno degli aspetti più richiesti è vagare attraverso pianeti alieni per trovare insediamenti viventi. Questo non è mai stato possibile fino ad ora".

"Queste sono piccole città, piene di NPC con i propri compiti e problemi. I viaggiatori possono scegliere di aiutare questi insediamenti e persino di guidarli. Garantire la loro futura prosperità e felicità e forse anche sviluppare queste città nascenti in insediamenti ancora più grandi".

Se sceglierete di diventare sovrintendenti di un insediamento, potrete costruire nuovi edifici, per vedere crescere la vostra città mentre accogliete nuovi abitanti. I cittadini si rivolgeranno a voi per risolvere i loro problemi, prendere decisioni importanti, dovrete tenerli al sicuro e aiutarli a difendersi dagli attacchi dei droni.

"Il nostro primissimo aggiornamento per No Man's Sky è stato quello di introdurre la costruzione di basi, qualcosa che è diventata una delle nostre funzionalità più popolari. Frontiers porta un'enorme revisione con centinaia di nuove parti di basi, controlli avanzati per gli edifici e un nuovo menu a griglia per aiutare con costruzioni ancora più fantasiose".

"Questa è stata un'enorme sfida tecnica e di design per il nostro team e siamo davvero entusiasti delle possibilità che si aprono in futuro".

Frontiers introduce anche la tanto attesa Expedition 3, Cartographers, che è proprio dietro l'angolo. L'evento avvia tutti i giocatori nello stesso luogo e, come suggerisce il nome, si concentra sulla mappatura e l'esplorazione planetaria. Con nuove sfide e ricompense uniche, i giocatori dovranno esplorare a fondo il loro mondo di partenza per sfuggire all'atmosfera tossica del pianeta Gisto Major.

Sul sito ufficiale di No Man's Sky sono disponibili le patch note complete di Frontiers.