Fallout 76 flop? Ora è diventato un gioco in regalo con le riviste

La storia di Fallout 76 è stata una montagna russa fin dalla sua uscita. All'inizio il gioco ha attirato le ire dei giocatori per la mancanza di gameplay: in seguito Bethesda ha raccolto tutti i vari feedback e ha creato una serie di espansioni che hanno aggiunto più contenuti al gioco.

Ora il titolo di Bethesda è riuscito a raggiungere un pubblico più ampio di giocatori, complice anche il fatto che ora si trova "gratis" per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Tuttavia in alcuni paesi, Fallout 76 viene anche venduto, o meglio, regalato, attraverso le riviste cartacee.

Un utente Reddit ha pubblicato un post dal titolo "Che Affare" in cui nella foto si nota Fallout 76 allegato alla rivista Jeux Video Mag. Ad un prezzo di 4,95 euro le persone che acquistano questa rivista possono portarsi a casa il gioco per PlayStation 4. Ovviamente sotto al thread troviamo commenti di diverse persone "arrabbiate" per aver preordinato il gioco a prezzo pieno, ma chi poteva sapere che un giorno sarebbe stato venduto in allegato ad una rivista?

Forse la cosa interessante è che diversi ipotizzano che anche Cyberpunk 2077 farà la stessa fine: ricordiamo infatti che il gioco di CD Projekt RED non ha avuto un buon lancio quando è stato pubblicato, tra bug e gravi problemi che sono stati parzialmente corretti con le patch successive.