No Man's Sky: Frontiers è l'aggiornamento di maggior successo per il gioco. Sean Murray ringrazia i fan su Twitter

No Man's Sky ha da poco ricevuto il suo ultimo aggiornamento (il diciassettesimo), Frontiers, e a quanto pare l'espansione è piaciuta moltissimo ai fan.

Frontiers permette ai giocatori di creare la propria colonia e aggiunge anche elementi gestionali al titolo. Stando a quanto condiviso da Sean Murray, si tratta dell'espansione di maggior successo per No Man's Sky.

Per questo motivo, il fondatore dello studio ha voluto ringraziare i fan con un messaggio su Twitter: "grazie mille alla community e ai giocatori - vecchi e nuovi - per aver reso Frontiers uno dei nostri aggiornamenti di maggior successo fino ad oggi".

Thank you so much to the players and community - old and new - for making Frontiers one of our most successful updates to date ? pic.twitter.com/ve0PTziNo7 — Sean Murray (@NoMansSky) September 5, 2021

Un altro grande traguardo per No Man's Sky, un gioco che fu molto criticato al momento del lancio ma che nel tempo ha ricevuto tantissimi aggiornamenti che hanno migliorato di molto l'esperienza.

Lo studio, inoltre, ha promesso ulteriori aggiornamenti in futuro, quindi i fan possono aspettarsi ancora molto.

Fonte: Twitter.