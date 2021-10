Bloodborne 2 e Bloodborne Remake su PS5? 'Bluepoint Games viaggia verso Yharnam'

I fan vorrebbero il ritorno di Bloodborne e Bluepoint Games potrebbe accontentarli, poiché lo studio starebbe lavorando proprio su un remake di Bloodborne.

Bloodborne è un titolo arrivato abbastanza presto nella vita di PS4. Sviluppato da FromSoftware, il creatore di Demon's Souls e Dark Souls, Bloodborne ha evoluto il gameplay trovato in questi giochi, enfatizzando il movimento e la mobilità del giocatore e incoraggiando i giocatori a combattere in modo aggressivo piuttosto che difensivo. Prima che Bluepoint Games venisse acquisito da PlayStation, il team era già in ottima posizione con Sony, dando nuova vita a molti giochi classici con i remake di Shadow of the Colossus e Demon's Souls dello scorso anno. Blast Master su PS3 è stato l'ultimo progetto originale dello studio, che da allora si è concentrato su remaster e remake.

Colin Moriarty ha suggerito che Bluepoint Games potrebbe essere al lavoro su un remake di Bloodborne. Scrive su Twitter: "ho sentito dire che Bluepoint Games potrebbe essere in viaggio verso Yharnam".

I'm hearing through the grapevine Bluepoint may be on a journey to Yharnam. — Colin Moriarty (@notaxation) October 4, 2021

Dopo l'acquisizione di Bluepoint da parte di PlayStation, è stato confermato che il suo prossimo titolo sarà totalmente originale, ma le ultime indiscrezioni affermano che il team sta lavorando sia a un nuovo titolo che a un altro remake.

Sulla base di come Bluepoint Games ha gestito il remake di Demon's Souls, è chiaro che lo studio sa come sviluppare un gioco in stile Souls. Il remake è riuscito a migliorare il titolo, mantenendo la visione e l'atmosfera originali del gioco.

Spesso compaiono voci su sequel e remake di Bloodborne, ma con FromSoftware ancora al lavoro su Elden Ring, molti affermano che Bluepoint Games potrebbe realizzare il remake o forse anche Bloodborne 2.

Bloodborne è disponibile su PS4.

Fonte: Gamerant.