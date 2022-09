'Bloodborne 2 o Bloodborne Remake potete scordarveli per ora'

Uno dei progetti più desiderati da parte dei fan di From Software è quello di avere tra le mani un sequel di Bloodborne o un remake o quantomento, una remastered a 60FPS fissi. Jeff Grubb ha deciso di dire la sua per spegnere tutti i sogni e le speranze degli utenti, non con fonti di prima mano ma con ragionamenti che però, non fanno una piega.

Ovviamente in questo momento, Elden Ring è la priorità di From Software: quando hai un gioco tra le mani capace di generare interesse infito e vende 20 milioni di copie, non puoi che sfruttare l'onda, mettendo in produzione DLC e altri contenuti aggiuntivi. Del resto il gioco si presta parecchio alle espansioni.

Non bisogna dimenticare poi Armored Core 6, in una fase molto avanzata dello sviluppo e che potrebbe essere rilasciato l'anno prossimo ma oltre questo, c'è un particolare che Grubb ha tenuto a farci sapere. Dei nuovi lavori su Bloodborne potrebbe occuparsene solo e soltanto From Software a causa di un codice intricato e difficile da sviscerare per chi non conosce il lavoro. Dunque, niente Bluepoint.

Fonte: PSU