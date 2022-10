Bloodborne 2 o Bloodborne Remake? Basta un tweet cancellato da Sony per accendere un hype gigantesco

Ogni giorno qualcuno desidera qualcosa di nuovo su Bloodborne. L'eccellente soulslike di FromSoftware rimane un'esclusiva PS4 dalla sua uscita nel 2015, e al momento non si sa nulla su un sequel, remaster, remake o porting per PC.

Per i fan è strano quindi che né FromSoftware né Sony vogliano resuscitare uno dei loro migliori giochi. In questo momento lo studio giapponese è al lavoro su Armored Core 6, dopo l'enorme successo di Elden Ring. Con le notizie di Bloodborne che si stanno esaurendo, i fan sono alla ricerca incessante di indizi in ogni tweet, evento o post di Sony PlayStation.

Recentemente è stato pubblicato un enigmatico tweet sull'account ufficiale Sony su Twitter. Non stiamo parlando dei social network PlayStation, ma della casa madre stessa. L'innocente tweet nascondeva un curioso riferimento a Bloodborne e ovviamente ha scatenato numerose indiscrezioni su un ritorno del titolo FromSoftware.

Sony Deleted this tweet of a zoomed in Bloodborne cover 🧐 pic.twitter.com/2aIVE01pyt — evanf1997 (@evanf1997_) October 20, 2022

Il tweet di Sony ha invitato gli utenti di Twitter a indovinare quale copertina fosse mostrata nell'immagine. Ne è stato mostrato solo un pezzo, ma i fan hanno decifrato il tweet in pochi secondi. Va da sè che questo tweet ha scatenato i fan che hanno subito fatto ipotesi su un eventuale ritorno di Bloodborne.

Tutto questo caos mediatico ha portato Sony a cancellare definitivamente il tweet.

Fonte: GameSpot