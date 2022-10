Bloodborne potrebbe diventare un film o una serie TV? Hermen Hulst vuole 'esplorare più opportunità'

Hermen Hulst, presidente di PlayStation Studios, ha parlato dell'investimento in FromSoftware e del tipo di progetti e collaborazioni che ne potrebbero derivare.

Alla domanda se ciò consentirà a Sony di scommettere su un film o una serie TV di Bloodborne, Hulst afferma che l'idea è più nei videogiochi, ma non esclude un possibile film o serie TV ispirato al lavoro sviluppato congiuntamente da From e PlayStation.

Parlando con Reuters, Hulst ha risposto: "Dovremmo pensare prima di tutto alle collaborazioni sul lato dei videogiochi, ma non è impensabile attraverso i nostri sforzi presso PlayStation Productions stimolare e andare alla ricerca di più opportunità".

Gran Turismo, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon, The Last of Us e Twisted Metal sono alcune produzioni in corso come film o serie, senza dimenticare che il film Uncharted è ora disponibile. Questi sforzi di PlayStation Productions continueranno, ma Bloodborne funzionerebbe come una serie o un film? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: PushSquare