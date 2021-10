'Bloodborne 2 per PS5 e Bloodborne Remastered per PS5 e PC in sviluppo presso Bluepoint'

I rumor su possibili porting PC, remaster o sequel di Bloodborne circolano da anni e ogni tanto continuano a spuntare fuori.

Chiaramente, i fan vorrebbero Bloodborne 2 o un remaster, anche se non ci sono indicazioni che Sony ci stia effettivamente lavorando. Di recente, i rumor sono tornati a circolare, con Colin Moriarty di Last Stand Media, ex IGN, che ha affermato che Bluepoint Games starebbe lavorando non solo a un remaster di Bloodborne per PS5, ma anche a un sequel.

Questo è stato ora confermato da un altro insider. Il co-fondatore di XboxEra Nick Baker ha dichiarato in un recente episodio del suo podcast, che in base a ciò che ha sentito, Bluepoint Games sta davvero lavorando a un remaster di Bloodborne per PS5 e a un sequel. Inoltre, Baker afferma anche che un porting per PC del primo gioco è "completato".

Bluepoint Games è stato recentemente acquisito da PlayStation. In seguito è stato confermato che il prossimo gioco dello studio non sarà un altro remake, ma un "contenuto originale". Poco dopo, un'altra voce affermava che un secondo progetto è in lavorazione presso Bluepoint e dovrebbe essere un remake di un gioco molto "amato" dai fan.

Fonte: Gamingbolt.