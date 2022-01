Bloodborne, lo splendido demake in stile PS1 è pronto per il lancio

Mentre i fan dei "Soulsborne" di tutto il mondo aspettano la prossima avventura di Hidetaka Miyazaki, Elden Ring, una intrepida fan offre un progetto sostitutivo mentre scorrono le ultime settimane: Bloodborne del 2015, ma realizzato per la PlayStation originale.

Lilith Walther @b0tster su Twitter ha rivelato che il progetto a cui lei e il suo team stanno lavorando dal lontano 2017 è finalmente pronto per il lancio, sia con full HD che un framerate illimitato. Walther ha pubblicato diversi video del gioco sul suo account Twitter, inclusa la boss fight contro Father Gascoigne e Hunter's Dream.

L'account YouTube di Walther ha pubblicato regolarmente aggiornamenti sul progetto nell'ultimo anno, mostrando più aree e nemici del gioco originale con il nuovo look ispirato a PSX.

some non boss gameplay: pic.twitter.com/kEaVOJX4GN — ?? Lilith Walther????? (ps1 goth girl) BLM ACAB (@b0tster) January 4, 2022

A novembre il progetto è stato confermato per un lancio il 31 gennaio, sebbene non sia stato confermato alcun "posto" specifico in cui verrà distribuito il gioco.

L'originale Bloodborne è uscito originariamente nel 2015 per PS4 e ha riscosso un ampio successo di critica.

Fonte: Gamespot.