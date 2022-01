Dying Light 2 Stay Human offrirà più di 500 pezzi unici di equipaggiamento

Dato il suo turbolento ciclo di sviluppo, è comprensibile che molti si stiano avvicinando a Dying Light 2 Stay Human con cautela, ma il titolo potrebbe rivelarsi davvero speciale, stando alle ultime novità emerse in rete.

Una delle tante aree in cui Dying Light 2 promette grosse novità è nella sua componente di gioco di ruolo. Un aspetto particolare di questo è stato recentemente evidenziato dallo sviluppatore Techland.

Su Twitter, Techland ha recentemente rivelato che Dying Light 2 offrirà ai giocatori oltre 500 pezzi unici di equipaggiamento. Per quanto riguarda la personalizzazione e la creazione di build uniche, questo è certamente piuttosto incoraggiante.

There are over 500 different items you can equip in Dying Light 2 Stay Human. Talk about gearing up! #DyingLight2 pic.twitter.com/2RQMA79lcJ — Dying Light (@DyingLightGame) December 31, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dying Light 2 Stay Human verrà lanciato il 4 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e arriverà in versione cloud per Nintendo Switch.

Techland ha confermato che questo mese mostrerà il gameplay delle versioni PS4 e Xbox One.

Fonte: Gamingbolt.