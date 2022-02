Elden Ring e Dark Souls a rischio vulnerabilità? Bandai Namco pubblica una dichiarazione

Alla fine di gennaio, Bandai Namco aveva confermato che in Dark Souls 3 era stata trovata una vulnerabilità nella sicurezza attraverso la quale gli hacker potevano usare il computer del giocatore. Il problema si è rivelato significativo, quindi From Software ha spento i server di tutti i giochi della serie sui personal computer.

A pochi giorni dalla divulgazione dell'inconveniente, Bandai Namco ha rilasciato un comunicato in cui il publisher ha confermato che la causa dell'errore è stata trovata e che gli sviluppatori stanno ora lavorando a una soluzione. Inoltre, il team si sta preparando per la premiere di Elden Ring, e per questo motivo si è deciso di controllare attentamente l'ultima release di FromSoftware per assicurarsi che il nuovo titolo non abbia questo ​​problema.

Attualmente, Bandai Namco non ha intenzione di accendere i server di Dark Souls, ma solo dopo il lancio di Elden Ring i giocatori potranno ancora contare sul gameplay online di questi giochi. Qui di seguito trovate il comunicato.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 25 febbraio.

Fonte: PCGamesN