Elden Ring in nuovi video gameplay della beta che mostrano Stormveil Castle

Elden Ring, l'ultimo gioco di ruolo dello studio di sviluppo giapponese From Software uscirà tra poche settimane per console e PC, per la gioia di tutti i fan che fin dal suo annuncio hanno sperato di poter mettere le mani sul gioco presto.

Poche settimane prima dell'uscita ufficiale, sono stati diffusi altri video di gameplay per Elden Ring, che ci consentono di dare un sguardo dettagliato all'avventura fantasy. In questi video che sono stati presi dalla beta avvenuta qualche settimana fa, è possibile vedere l'esplorazione dell'imponente Stormveil Castle.

Durante una recente intervista, Hidetaka Miyazaki ha parlato del gioco, soprattutto del suo mondo aperto che manterrà i giocatori focalizzati sull'esplorazione: "In questo nuovissimo mondo enorme che abbiamo creato, volevamo dare la priorità a questo divertimento e alla libertà del giocatore più di ogni altra cosa. Con ciò arrivano molti personaggi, molti eventi che abbiamo voluto incorporare senza che gli elementi si calpestino a vicenda. Tutto si deve fondere e legare bene al giocatore, in modo da renderlo una motivazione per andare avanti ed esplorare". Qui di seguito potete dare uno sguardo ai video gameplay.

Vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

