Elden Ring su PS5 supera Series X: l'analisi di Digital Foundry

È il turno di Digital Foundry a tirare le somme sul comparto tecnico di Elden Ring, uno dei giochi più attesi del prossimo anno in uscita su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Sono proprio le versioni per console di generazione corrente ad essere oggetto della puntigliosa analisi della redazione britannica, testate in tutte le modalità disponibili.

Sulle due console di punta delle rispettive case produttrici, la modalità Prestazioni fa viaggiare la risoluzione tra i 1512p e i 1800p, con un lievissimo punto a favore della console di Sony, una differenza praticamente indistinguibile ma presente, dati alla mano. Quanto al framerate, anche in questo caso l'oscillazione dai 45 ai 60fps si fa sentire, ma si fa sentire un po' meno ancora su PS5, il cui framerate è più stabile. Anche la modalità Prestazioni di Xbox Series S ha una risoluzione variabile, tra i 1792×1008 ed i 2560×1440, ma il suo framerate è il più instabile: oscilla, infatti, fra i 40 e i 60fps.

Nella modalità Qualità, entrambe le ammiraglie arrivano ai 2160p e la risoluzione di Series S resta a 1440p, ma il loro framerate resta comunque molto variabile fra i 30 e 45fps, al punto che, suggerisce la redazione, un lock a 30fps sarebbe stato di gran lunga preferibile.

Digital Foundry ci tiene a ricordare, comunque, che i test sono stati effettuati su un prodotto ancora in beta, perciò bisognerà aspettare almeno il giorno d'uscita dell'opera From Software, il 25 febbraio 2022, per vedere risultati più accurati.

Fonte: YouTube