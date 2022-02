Resident Evil 4 Remake? Shinji Mikami spera in una 'storia migliorata' rispetto all'originale

Lo sviluppo del remake di Resident Evil 4, il capitolo rivoluzionario della saga horror e action in terza persona di Capcom, non è stato confermato dalla compagnia giapponese, anche se numerose voci e fughe di notizie suggeriscono che si tratti di un progetto reale.

Shinji Mikami, creatore di Resident Evil e director di questo quarto capitolo, aveva commentato un paio di anni fa che, se fosse vero che Capcom sta sviluppando un remake, supporterebbe il gioco. In una recente intervista concessa in esclusiva, il creatore ha parlato ancora di questo remake affermando che gli piacerebbe un miglioramento della storia del gioco originariamente pubblicato per GameCube.

"Molto probabilmente, i fan lo vorranno, ed è una buona cosa. Sarebbe fantastico se Capcom potesse fare un ottimo lavoro, migliorare la storia e realizzare un buon prodotto", ha spiegato Mikami, che ha colto l'occasione per aggiungere che aveva a malapena tre settimane di tempo per scrivere la storia completa dell'originale.

Le voci suggeriscono che Resident Evil 4 Remake abbia subito una sorta di reboot all'inizio dello scorso anno a causa di differenze creative con M-Two, lo studio interno Capcom che ha sviluppato Resident Evil 3 Remake, quindi ora sarebbe nelle mani di Division 1, il team responsabile di Resident Evil e Devil May Cry.

Fonte: VG247