Resident Evil 4 VR, tagliati alcuni dialoghi dal gioco

I fan di Resident Evil 4 noteranno una modifica ad alcuni contenuti nella versione VR in arrivo su Oculus Quest 2. Mentre Resident Evil 4 VR adatta il classico originale in terza persona in prima persona con tutti i ritmi e le scene familiari, questa nuova versione ha notevolmente tagliato una serie di dialoghi.

Tra questi dialoghi allusivi relativi ad Ashley Graham, la figlia del presidente che Leon Kennedy deve salvare. I tagli si riferiscono ad una serie di dialoghi che fanno riferimento al corpo di Ashley.

Anche l'animazione e i dialoghi sono stati rimossi dal gioco originale in cui, in determinate situazioni, se il giocatore cerca di spostare la telecamera per guardare sotto la gonna di Ashley, lei reagisce e dice "Sei un pervertito!".

Una dichiarazione di un portavoce di Facebook afferma: "Oculus Studios, Armature e Capcom hanno collaborato strettamente per rimasterizzare Resident Evil 4 da zero per la realtà virtuale. Il gioco include anche alcune modifiche ai dialoghi e alle animazioni in-game che riteniamo aggiorneranno Resident Evil 4 per un pubblico moderno".

Fonte: IGN