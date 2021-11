Thymesia, l'action RPG soulslike rinviato ma uscirà anche su PS5 e Xbox Series X/S. Nuovo trailer gameplay

Team17 e OverBorder Studio hanno annunciato che il gioco di ruolo d'azione tra Dark Souls e Bloodborne, Thymesia verrà lanciato su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC il prossimo anno anziché il 7 dicembre come originariamente previsto.

Nel gioco i giocatori vestiranno i panni di Corvus, un essere mezzo umano e mezzo corvo con un grave attacco di amnesia. Esplorerete un regno gotico incredibilmente bello alla ricerca dei vostri ricordi scomparsi, sopravvivendo in un mondo infestato dalla peste. Questa piaga sarà tanto di aiuto quanto di ostacolo. Corvus è in grado di catturare le malattie dei nemici e trasformarli in armi. Essere in parte uccello consente anche la pratica capacità di trasformarsi in una forma di corvo, anche durante la battaglia.

Aspettatevi di mettere alla prova le vostre abilità di combattimento corpo a corpo con parate, blocchi e schivate tempestive. Sarete anche in grado di migliorare i vostri movimenti e le abilità lungo il percorso e costruire il vostro stile di gioco come ritenete opportuno. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer gameplay.

Per adesso quindi la finestra è spostata al 2022 ed il gioco arriverà sia su PC che su console next-gen, PlayStation 4 e PlayStation 5.

