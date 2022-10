Electronic Arts e Marvel, l'accordo frutterà tre giochi a partire da Iron Man per Bloomberg

Secondo Bloomberg, Electronic Arts ha raggiunto un accordo con la Marvel per sviluppare tre titoli. Lo scorso settembre Electronic Arts ha annunciato un titolo con protagonista Iron Man e sviluppato da EA Motive (Star Wars Squadrons).

Nel comunicato stampa in cui è stato presentato Iron Man, è stato annunciato che si trattava del "primo di diversi giochi" nato dalla collaborazione tra EA e Marvel. Le informazioni di Bloomberg specificano questa affermazione: ci sarebbero tre giochi in totale, uno dei quali sarebbe lo stesso Iron Man. Ci sarebbero quindi altri due giochi da annunciare.

Al momento le informazioni su Iron Man di EA Motive sono scarse: sappiamo che si tratta di un gioco di azione-avventura in terza persona incentrato sulla campagna single player e che probabilmente in queste ore sono iniziati i playtest.

