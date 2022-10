Iron Man di EA per un noto insider sta iniziando la fase di playtest

Poco più di un mese fa, Electronic Arts ha annunciato lo sviluppo di un gioco Iron Man. La creazione è curata dallo studio interno dell'editore, EA Motive, che sta preparando una storia del tutto originale basata sulla "ricca storia del personaggio".

Secondo le fonti dell'insider Tom Henderson, la società ha iniziato a testare il gioco. I lavori si svolgeranno dal 31 ottobre al 2 novembre 2022. Secondo l'annuncio sul sito ufficiale, si può capire che Electronic Arts non sta conducendo i soliti test, ma piuttosto un sondaggio.

L'editore invita i fan in studio per mostrare loro il lavoro e condividere alcuni dettagli della trama, meccaniche di gioco e così via. Nel corso di 30-120 minuti, i giocatori conosceranno i concetti, parleranno con gli sviluppatori online o di persona in una delle filiali.

Experience an original Iron Man story set in its own universe with Marvel Games and @MotiveStudio all-new single-player, third-person, action-adventure title, now in early development. https://t.co/bMQr6cOWUO — Marvel Games (@MarvelGames) September 20, 2022

Attualmente non sappiamo ancora da quanto tempo è in fase di sviluppo il gioco di Iron Man, ma se i playtest stanno per iniziare ciò significa che il gioco è in fase di produzione avanzata.

Fonte: Insider-Gaming