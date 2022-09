Iron Man e i giochi Marvel formeranno un universo coerente in stile MCU?

Decine di film e un numero crescente di serie televisive hanno reso l'MCU uno dei più grandi franchise di intrattenimento della storia, capace di distinguersi per offrire un universo coeso. Perché non replicare tale successo nei videogiochi? Con l'annuncio di una nuova avventura di Iron Man, Marvel Games ha voluto rispondere a questa domanda.

Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games, sostiene in una recente dichiarazione come abbiano scartato un'idea del genere a favore della libertà creativa degli sviluppatori di raccontare le storie che vogliono, consentendo loro di prendere decisioni drastiche senza pensare a come potrebbero influenzare altre versioni.

"Il mondo è molto familiare con il multiverso e lo accetta", ha detto Rosemann. "Abbiamo tutte queste realtà diverse. Ora sono tutte reali e vogliamo dare a tutti la libertà di raccontare la propria storia. Non vogliamo dire 'non puoi far esplodere la luna, perché il gioco di un altro studio ha bisogno della luna'. Vogliamo dare a tutti la libertà e l'accesso a una corsia preferenziale per raccontare la propria storia".

In questo modo, aggiunge, EA Motive sta plasmando da zero la storia del suo universo, del suo Iron Man, pur tenendo conto di quelli che chiamano "mattoni Marvel". "Quando giochi, potresti ritrovarti con una storia diversa da quella che ricordi, ma ci saranno molti elementi simili", dice, dando come esempio come potrebbero essere presenti lo Shield, Hydra o qualche paese immaginario.

Per adesso su Iron Man non ci sono molti dettagli, ma a quanto pare è solo uno dei prossimi videogiochi Marvel in via di sviluppo.

Fonte: GamesIndustry