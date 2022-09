GoldenEye 007 Remaster è realtà e sta per arrivare su Switch e Xbox Game Pass

Dopo mesi di indiscrezioni, segnalazioni e fughe di notizie varie, è stato finalmente confermato che il classico sparatutto per Nintendo 64 GoldenEye 007 sta finalmente tornando sotto forma di un nuovo remaster. Quando l'amato gioco di James Bond è stato lanciato per la prima volta nel 1997, ha rapidamente rapito il cuore dei fan degli sparatutto. E mentre da allora è stato limitato alla piattaforma su cui è stato lanciato, circa 25 anni dopo, tornerà finalmente per il nuovo hardware.

Annunciato durante il Nintendo Direct di oggi, GoldenEye 007 è stato completamente svelato tramite un nuovo trailer. Il gioco uscirà a data da destinarsi in futuro e arriverà su Xbox e Nintendo Switch. Nello specifico, la versione Switch del gioco sarà disponibile tramite Nintendo Switch Online.

Per quanto riguarda l'aspetto di questa nuova versione di GoldenEye 007, ricorda in gran parte lo stile del gioco originale, ma ora è in HD per la prima volta. Piuttosto che rifare il gioco da zero, sembra che la grafica sia stata semplicemente ritoccata in modo che GoldenEye 007 potesse rimanere nella sua forma più pura.

25 years after its original release, experience GoldenEye 007 faithfully recreated for Xbox consoles. Includes achievements, 4K resolution and a smoother framerate – even in split-screen local multiplayer! Coming soon to @XboxGamePass. pic.twitter.com/kpBlJKqFR9 — Rare Ltd. (@RareLtd) September 13, 2022

Come riporta Rare nel tweet qui sopra, il gioco per quanto riguarda la versione Xbox supporta gli achievement, il 4K e un framerate più fluido oltre che il supporto co-op locale a schermo diviso.