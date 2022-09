GoldenEye 007 sta per tornare anche su Xbox ma il multiplayer online sarà un'esclusiva Switch

La riedizione di GoldenEye 007 avrà il multiplayer online solo su Nintendo Switch.

Questo secondo il sito ufficiale di 007, che afferma: "L'esclusiva della nuova versione Switch del titolo del 1997 sarà il gioco online, che consentirà ai fan di 007 di tutto il mondo di partecipare alla famosa modalità multigiocatore per quattro giocatori".

L'annuncio ufficiale di Xbox per la sua versione del classico sparatutto fa riferimento solo alla "iconica modalità multigiocatore locale a schermo condiviso".

Microsoft ha confermato a VGC che la versione Xbox di GoldenEye 007 non avrà multiplayer online.

"Xbox è entusiasta di portare GoldenEye 007 su Xbox Game Pass per la prima volta - una fedele ricreazione di un titolo molto amato e iconico", ha dichiarato un portavoce.

"Sebbene non sia prevista l'inclusione del multiplayer online in GoldenEye 007 su Xbox Game Pass, Xbox è concentrata sul portare questo titolo ai giocatori nel modo in cui lo ricordano con affetto, includendo la modalità multiplayer locale, che consente a un massimo di quattro giocatori di giocare in una battaglia di ingegno e abilità".

Secondo lo sviluppatore Rare, la versione Xbox includerà "achievement, risoluzione 4K e un framerate più fluido, anche nel multiplayer locale a schermo condiviso".

Se il multiplayer online dovesse rimanere un'esclusiva Switch, forse a causa di problemi di diritti di cui si parla da tempo e che hanno potenzialmente impedito a GoldenEye di essere ripubblicato in passato, allora si tratterebbe di un vantaggio significativo per la versione Nintendo.

"L'esperienza originale è stata aggiornata con opzioni di controllo migliorate (incluso il supporto per il doppio stick analogico), risoluzione nativa 16:9 fino a 4K Ultra HD (dove supportato), una frequenza di aggiornamento costante e una serie completa di obiettivi da sbloccare", ha dichiarato lo sviluppatore Rare.

GoldenEye 007 sarà disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S come parte di Xbox Game Pass. Inoltre, i giocatori che possiedono una copia digitale di Rare Replay potranno scaricare il gioco gratuitamente. Non è stata specificata una data di uscita.

Fonte: VGC.