GoldenEye 007 Remaster doveva uscire originariamente nel 2015

GoldenEye 007 è sempre stato considerato uno dei migliori adattamenti di videogiochi della serie di film di James Bond, ma sfortunatamente il gioco è rimasto per molto tempo lontano dalle console moderne. Fino ad oggi.

Come vi abbiamo riportato in una recente notizia, l'ultimo Nintendo Direct ha portato una buonissima notizia per i fan del gioco, dato che la versione rimasterizzata di GoldenEye 007 arriverà su Xbox e Nintendo Switch, quest'ultimo come parte dei giochi N64 tramite il servizio Nintendo Switch Online.

Ora, durante una recente intervista, veniamo a sapere che l'uscita della versione rimasterizzata di GoldenEye 007 era prevista molto prima. Il boss di Rare Studios Craig Duncan ha rivelato che la riedizione di GoldenEye 007 era prevista per il 2015 come celebrazione del 30° anniversario di Rare. Il gioco sarebbe dovuto essere pubblicato di nuovo come parte della raccolta Rare Replay, ma la complessità dei problemi di licenza ha impedito allo studio di lanciare il gioco in quel momento.

"Ad essere onesti, ci è voluto più tempo di quanto avrei voluto. Abbiamo cercato di prepararlo quando abbiamo realizzato Rare Replay nel 2015, durante il 30° anniversario di Rare", ha detto Duncan parlando della riedizione di GoldenEye 007. "Come potete immaginare, le cose che coinvolgono le licenze e i giochi pubblicati hanno dei problemi. Quindi la mia risposta alla domanda è che ci sono state molte conversazioni, molte conversazioni con i nostri amici di Nintendo, la gente di MGM, la gente di Xbox, finché non siamo riusciti a realizzarlo. L'abbiamo realizzato, quindi ne sono orgoglioso".

Attualmente GoldenEye 007 non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2023.

Fonte: VGC