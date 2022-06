GoldenEye 007, in arrivo il documentario 'GoldenEra' che celebra l'impatto del gioco

Lo studio indipentente Altitude lancerà un documentario chiamato "GoldenEra" che celebra lo sviluppo e il successivo impatto di GoldenEye 007 su N64. Disponibile per il preordine ora, il film sarà trasmesso in streaming su Altitude.film e altre piattaforme a partire dal 27 giugno. Il lancio del documentario coincide con il 25° anniversario del gioco stesso.

Creato dal regista Drew Roller, GoldenEra esaminerà l'influenza di GoldenEye 007 sul team di sviluppo stesso, sui fan e sulla critica. Esaminerà anche l'impatto a lungo termine del gioco, mostrando titoli che non sarebbero stati realizzati senza l'influenza cruciale di GoldenEye, come Medal of Honor e Battlefield.

“GoldenEye 007 non era solo un'ossessione per me alla fine degli anni '90; ha ispirato la mia carriera e continua a influenzarmi fino ad oggi" ha dichiarto Roller. "E non ha solo influenzato chi sono - parlando con così tanti esperti del settore dei giochi, è chiaro che ha influenzato molte altre carriere. E forse ancora di più, il gioco ha continuato a dare forma a titoli diventati fenomeni di cultura popolare, come Call of Duty e Halo. Allo stesso modo, GoldenEye 007 ha introdotto convenzioni di design ora standard in innumerevoli titoli di successo. Quando giochi oggi, c'è quasi sicuramente del DNA di GoldenEye 007 lì dentro. Questo è ciò che rende questa storia così importante da raccontare”.

Recentemente si è parlato di una potenziale versione rimasterizzata di GoldenEye 007, dato che diversi dipendenti Rare stanno sbloccando achievement che non dovrebbero esistere.

Fonte: Eurogamer