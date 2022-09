Assassin’s Creed Mirage potrebbe avere tantissimi NPC su schermo come Assassin's Creed Unity

Dopo mesi di fughe di notizie e indiscrezioni, Ubisoft ha annunciato ufficialmente Assassin's Creed Mirage, confermandolo come il prossimo gioco principale della serie. I dettagli completi sul titolo saranno rivelati all'evento Ubisoft Forward del 10 settembre, ma a quanto pare, continuano a emergere altri leak sull'atteso titolo.

Lo YouTuber j0nathan ha recentemente condiviso diversi rumor su Assassin's Creed Mirage, oltre al nome, e ha affermato che si tratterà di un "ritorno alle origini" e che il gioco abbandonerà le meccaniche RPG per offrire un'esperienza molto più piccola e puramente stealth.

Ora è stato caricato un altro video (via @Mr_Rebs_ su Twitter) che lascia trapelare ulteriori dettagli su Mirage. Uno dei dettagli più interessanti emersi dal video è che Assassin's Creed Mirage sarà caratterizzato da una fitta quantità di NPC, con una densità di personaggi su schermo che rivaleggia con quella di Assassin's Creed Unity. L'impressionante densità di folla era una delle caratteristiche principali del titolo del 2014.

Additional Assassins Creed Mirage information has been shared by j0nathan (YouTube).

-Baghdad is the only city

-Throwing knives and roof hiding spots

-A lot of NPCs in the streets

-A lot of parkour

-Some slow motion assassinations#AssassinsCreedMirage pic.twitter.com/gkUv1QF1lx