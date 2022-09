Project U è un misterioso sparatutto co-op di Ubisoft. Aperte le iscrizioni

Come ha riportato l'insider Tom Henderson è apparso sul sito Web ufficiale di Ubisoft uno sparatutto cooperativo non ancora annunciato con il nome in codice Project U.

Secondo Ubisoft, Project U è "un nuovo concetto per uno sparatutto cooperativo di sessione in cui più giocatori si alleano contro una minaccia schiacciante". Nella prima e finora unica illustrazione del gioco, diversi eroi (questa parola è citata anche nell'API del sito) di sesso ed età diversi affrontano un esercito di robot che sembrano droni da combattimento.

Oltre a questa breve descrizione il sito afferma che già da ora è possibile iscriversi e pubblica anche i requisiti minimi e consigliati per provare il titolo su PC. Secondo quanto riportato, la registrazione dovrebbe essere valida anche nel nostro paese.

Sources - Ubisoft begins playtest registrations for a new co-op shooter called "Project U"https://t.co/UuzY9YCeJ7 — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) September 29, 2022

Se siete curiosi e volete provare a registrarvi, tutto quello che dovete fare è cliccare qui.

Fonte: Insider-Gaming