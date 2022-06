Assassin's Creed potrebbe tornare in un remake

Il livestream di Ubisoft per celebrare il franchise di Assassin's Creed ha dato ai fan un piccolo sguardo al futuro. In particolare, ha confermato una nuova modalità di gioco roguelike per Assassin's Creed Valhalla, oltre a confermare un "capitolo finale" (aggiornamento gratuito) per la fine dell'anno. Ha inoltre confermato che i fan potranno dare uno sguardo più approfondito al futuro del franchise a settembre.

Molti nella community di Assassin's Creed hanno ovviamente reagito al recente show. Alcuni fan volevano vedere un crossover Assassin's Creed Origins-Odyssey con Kassandra o uno sguardo ufficiale ad Assassin's Creed Rift, Infinity o Nexus. Anche se non c'è stato nulla di tutto ciò, alcuni fan sono convinti che Ubisoft abbia "annunciato" un remake di AC1 durante l'evento.

I motivi principali sono stati raccolti su Twitter, in un post dell'account della community di Assassin's Creed AccesstheAnimus. Il primo e più importante indizio è che la definizione e la saturazione degli elementi del trailer di Assassin's Creed 1 visti durante lo showcase sono stati aggiornati. Potrebbe trattarsi di semplice editing video, ma sarebbe strano per Ubisoft prestare attenzione ad AC1 in questo modo e non ad altri giochi.

A questo è associato un logo nuovo di zecca per il primo Assassin's Creed. È l'unico a ricevere un logo aggiornato, completo di "Ubisoft Original" recentemente adottato dall'azienda. E a chiudere questa teoria, c'è il fatto che AC1 è l'ultimo a essere elencato nella roadmap delle celebrazioni della community.

Potential hints for an #AssassinsCreed Remake or Remaster 👀



🎨 Different definition / saturation for the AC1 Trailer

💻 The last game to be celebrated in the roadmap will be AC1 in September, right before the new Assassin's Creed Special Event

🖌️ A new logo for Assassin's Creed pic.twitter.com/EawY7i66ps