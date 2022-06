Bayonetta 3 potrebbe avere una data di uscita secondo quanto condiviso da un leaker

Di Bayonetta 3 in queste ore se ne sta parlando molto: come sapete nella giornata di ieri si è tenuto un Nintendo Direct Mini dove sono stati presentati diversi giochi di terze parti in arrivo prossimamente. Tra questi è mancato Bayonetta 3 e sempre più persone ora pensano che il gioco non arriverà quest'anno.

Tuttavia su Twitter, un leaker che sembra aver già centrato più volte il bersaglio (aveva annunciato il programma Nintendo Direct Mini questa settimana), Syluxhunter, avrebbe appena rivelato la presunta data di uscita di Bayonetta 3.

Secondo lui, visto che tempo fa abbiamo avuto conferma che il gioco era previsto per il 2022, il titolo esclusivo per Switch arriverà il 28 ottobre 2022. Un rumor da prendere con le pinze, ovviamente, soprattutto da quando il gioco annunciato all'E3 2017 ha fatto aspettare i suoi fan da allora senza svelare poi molto di sé.

Bayonetta 3 will release October 28. — Syluxhunter (@Syluxhunter) June 25, 2022

Ad ogni modo, come sempre del resto, non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale della data di uscita di Bayonetta 3.

Fonte: My Nintendo News