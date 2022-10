CS:GO a 4000 FPS grazie ad uno youtuber.

Il framerate in ambito gaming è uno dei parametri più richiesti e ricercati dai giocatori, sia in ambito che PC che in quello console. E se su console alcuni giochi purtroppo girano o gireranno ancora a 30 FPS, così non è per CS:GO su PC. Almeno stando a quanto è riuscito a fare lo youtuber 3kliksphilip .

Il content creator è un vero e proprio patito di performance, tanto da spingere il suo PC agli estremi comprando e montando tutta tecnologia di ultima generazione, ad esempio una CPU Intel I9 di 13esima generazione ed una RTX 4090. Tutto questo per far girare ai massimi FPS un gioco che per sua natura gira anche su PC molto vecchi, essendo basato totalmente sul motore grafico che fu di Half-Life 2 e che senza sforzo raggiunge i 60, 120,144 e 200 FPS con un limite dichiarato di 400 FPS.

Tuttavia all’utente tutto questo non è bastato e ha spinto oltre il suo gioco per avere il massimo delle performance. Ha rimosso sia l’interfaccia di gioco che i bot per eliminare ogni minimo spreco di potenza.Ma a questi livelli di velocità persino la CPU Intel fa da collo di bottiglia, tanto da limitare gli FPS da 980 raggiunti scalando la risoluzione da 4k a 720p.

Spingendo ancora la potenza del suo pc ed effettuando qualche altro twerk, alla fine il giocatore è riuscito a raggiungere il limite di 4000 FPS. Ovviamente CS:GO, che non è stato studiato per raggiungere determinate prestazioni, ha cominciato a funzionare malissimo, sviluppando bug e blocchi vari.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: PCGamer