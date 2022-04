Elden Ring completato in meno di 9 minuti è il nuovo incredibile record di uno speedrunner

Solo poche settimane fa, tutti sono rimasti scioccati quando lo streamer di Twitch Distortion2 ha completato Elden Ring, il gigantesco gioco di ruolo di FromSoftware in cui la maggior parte dei giocatori ha già trascorso decine o addirittura centinaia di ore, in meno di 30 minuti. Pochissimi giorni fa, un altro giocatore ha completato il titolo sotto i 13 minuti grazie a un nuovo exploit, ma ora è tempo di un nuovissimo record.

Distortion2 ha infatti completato una nuova run di Elden Ring sotto i 9 minuti, 8 minuti e 56 secondi per l'esattezza. Ciò è stato ottenuto utilizzando uno Zip Glitch, che lo YouTuber Sketchy spiega come eseguito "proteggendosi e poi camminando in un momento specifico in seguito per un numero specifico di fotogrammi. Lo zip è causato dal modo specifico in cui le animazioni di camminata e di guardia si sovrappongono e dipendono dall'hardware e una risoluzione inferiore le rende più coerenti".

Per rendere questi "zip" ancora più efficaci, Distortion2 ha scelto il Vagabondo come sua classe, poiché equipaggiare un'alabarda rende questo personaggio pesante, e quindi consente ulteriori zip. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Ora lo speedrunner punta a completare il gioco verso i 7 minuti. Ci riuscirà? Non ci resta che attendere un suo nuovo video per scoprirlo.

Fonte: IGN