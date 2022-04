Elden Ring è stato completato da un giocatore usando solo...il sedere del personaggio

Elden Ring si sta avvicinando ai suoi due mesi dall'uscita e durante questo periodo i fan non hanno smesso di scoprire modi nuovi e creativi per affrontare i leggendari nemici che popolano l'Interregno. L'ultimo, e forse il più divertente è lo sconfiggere i nemici usando nient'altro che il sedere, ovvero la mossa Ash of War: Ground Slam.

Il giocatore in questione non è altro che lo streamer Distortion2, che ha stabilito diversi record nella community di Elden Ring. Distortion2 non pensa solo allo speedrunning e come possiamo vedere dal video in calce a questo articolo, il giocatore trova sempre nuovi modi bizzarri per completare il gioco.

Con Ash of War: Ground Slam, Distortion2 ha deciso di completare il gioco usando questa mossa come suo unico strumento offensivo. Nel video pubblicato possiamo vedere come il giocatore ci si mette d'impegno a sconfiggere i più terribili boss a suon di sederate.

Senza dubbio una delle cose più strane viste finora in Elden Ring, oltre alla guida per feticisti dei piedi che sta spopolando su Steam.

Fonte: Kotaku