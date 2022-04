Elden Ring ha una guida su Steam che sembra essere dedicata ai...feticisti dei piedi

Elden Ring è un gioco noto per molte cose: incontri difficili, bellissime ambientazioni fantasy e, a quanto pare, anche piedi. Esatto, avete letto bene. Secondo la pagina Steam del gioco, i giocatori sembra abbiano un'ossessione particolare per i piedi che si vedono nel gioco. In effetti, la guida più letta sembra proprio scritta per feticisti dei piedi.

Nella guida intitolata "The Many Feet of The Lands Between" i giocatori possono godere di innumerevoli voci riguardanti i piedi trovati nel gioco FromSoftware. Questa guida è stata meticolosamente realizzata dall'utente di Steam Mister B e non contiene descrizioni di sorta, ma solo immagini di piedi (anche di mostri) con il nome dei personaggi.

Sebbene al momento ci siano solo poco più di una settantina di foto di piedi, la guida viene continuamente aggiornata man mano che ne vengono scoperti di nuovi. Dopotutto, alcuni piedi sono ricoperti di calzature, il che li rende inutili per una guida del genere.

Veniamo al perché di questa guida: sembra che sia uno scherzo di lunga data tra i fan di Dark Souls collegati ad un vecchio meme riguardante il creatore dei giochi. Il meme in questione esamina il tema della corsa nei giochi di FromSoftware nei personaggi che non indossano scarpe, il che sembra suggerire ad alcuni che Miyazaki abbia in qualche modo un feticismo del piede.

Elden Ring è uscito su PC e console: se siete in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra di guida (che non contiene piedi).

Fonte: Kotaku