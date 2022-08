Elden Ring ha un particolare personaggio senza voce che inizialmente parlava (poco)

Goldmask è un particolare personaggio presente in Elden Ring che se approcciato dal giocatore non parla. Ebbene, i dataminer hanno scoperto che in realtà questo NPC inizialmente aveva una linea di dialogo.

Questo peculiare personaggio è impossibile da dimenticare, dato che ha una grossa maschera d'oro sul viso. E' così illuminato dal sole e non parla mai, ma invece indica semplicemente l'imponente albero con un dito e se il giocatore si avvicina a lui compare solo "...". Tuttavia scavando nei file del gioco, i dataminer hanno scoperto effettivamente una linea vocale nascosta e presente nel Network Test del gioco.

E' il celebre dataminer Sekiro Dubi ad aver fatto la scoperta: la linea vocale si attiva quando il giocatore confiderà un segreto appreso durante la fine del gioco. In quel frangente si può sentire l'NPC esclamare "It...why not?" che presumibilmente si potrebbe tradurre in "Questo...perché no?". Oltre a questo si è scoperto anche chi è il doppiatore, elencato nei titoli di coda: si tratta di Ryan Morris, noto per aver collaborato con FromSoftware nel doppiaggio di altri giochi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video dove possiamo sentire la linea di voce, ma potrebbero esserci spoiler: non proseguite se non avete ancora finito il gioco.

Elden Ring è disponibile su PC e console: il gioco recentemente ha venduto un totale di 16,6 milioni di copie .

Fonte: Kotaku