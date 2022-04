Elden Ring in un nuovo video focalizzato sull'importanza delle abilità speciali

FromSoftware ha da poco condiviso su Twitter un nuovo video dedicato al suo apprezzatissimo Elden Ring focalizzato sull'importanza delle abilità speciali.

Come molti di voi sapranno, le abilità speciali legatealle armi uniche del gioco sono una caratteristica importantissima del gameplay.

Considerando l'alto livello di sfida proposto dalle boss battle di Elden Ring, queste abilità risultano fondamentali negli scontri più impegnativi.

"Le armi possono plasmare coloro che le impugnano e, a loro volta, possono essere modellate dal loro padrone", si legge nel post che accompagna il tweet di FromSoftware:

Weapons can shape those who wield them and in turn, can be shaped by their master. #ELDENRING pic.twitter.com/LkuVqCwkWg