F1 Manager 2022 ha una data di uscita e riceve il primo gameplay trailer

Frontier ha annunciato che la sua simulazione manageriale di Formula 1 con licenza ufficiale, F1 Manager 2022, sarà lanciata il 30 agosto. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche pubblicato il primo gameplay trailer, che potete vedere più in basso.

Calandosi nei panni del Team Principal, uno dei ruoli a più alta pressione nel mondo degli sport motoristici, i giocatori guideranno la squadra scelta verso la gloria nel campionato mondiale FIA di Formula 1 del 2022 e oltre.

F1 Manager 2022 promette di offrire ai fan un'esperienza di F1 senza pari, catturando con un dettaglio senza precedenti il mondo della F1 e l'eccitazione ad alta tensione della gestione di una squadra. Dal paddock al podio, i giocatori dovranno gestire le decisioni dentro e fuori la pista per garantirsi il successo, facendo quadrare i conti e soddisfacendo sia il consiglio di amministrazione che gli importantissimi sponsor della squadra.

Il quartier generale della squadra è il cuore pulsante di ogni costruttore e in F1 Manager 2022 non è diverso. Gli aspiranti Team Principal controlleranno ogni aspetto della loro squadra dal loro modernissimo quartier generale. Dallo scouting e dall'investimento nel personale migliore, come gli ingegneri di gara e il responsabile dell'aerodinamica, allo sviluppo e alla valutazione di nuovi componenti per le auto, i giocatori dovranno tenere il polso della situazione per assicurarsi di essere all'avanguardia, sia ora che nelle stagioni future.

F1 Manager 2022 offrirà una rosa completa di piloti di fama mondiale provenienti da F1, F2 e F3 tra cui scegliere. Tra una stagione e l'altra, i giocatori avranno anche la possibilità di arruolare nuovi piloti e assemblare la loro squadra dei sogni da un autentico pool di star attuali e future.

Fonte: DSOGaming.