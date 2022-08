F1 Manager 2022 in un nuovo trailer tra motion capture e animazioni

F1 Manager 2022 ha aggiunto un nuovo video dietro le quinte alla sua serie, questa volta incentrato sul motion capture e le animazioni del gioco.

Intitolato Episodio 4 - True to Form, il nuovo trailer mostra la principal motion capture specialist Tina Nischan e il lead animator Tim West mentre parlano del lavoro svolto per il motion capture e le animazioni di F1 Manager 2022.

Il motion capture è stato utilizzato per vari aspetti delle gare di F1 Manager 2022, tra cui le celebrazioni del podio e per alcune altre reazioni dal vivo, come quando si reagisce a un sorpasso riuscito.

F1 Manager 2022 è stato presentato a giugno con un gameplay trailer che mostrava vari aspetti del gioco. Il trailer non solo mostra le gare vere e proprie, ma anche alcuni aspetti del gameplay manageriale.

F1 Manager 2022 arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 30 agosto.

Fonte: Gamingbolt.