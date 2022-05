Fallout 4 ha una mod che vi permetterà di visitare una Londra post-apocalittica

Oggi possiamo dare uno sguardo al gameplay di Fallout: London, l'imminente mod per PC di Fallout 4 che vi consente di esplorare la capitale post-apocalittica del Regno Unito.

Si prevede che avrà all'incirca le dimensioni della mappa del Commonwealth del gioco base, rendendo questo un DLC estremamente ambizioso.

"La mod racchiude la natura grintosa e avventurosa dei giochi di Fallout con un nuovo mondo, fazioni, trame, NPC, armi, creature e molto altro!", si legge nella descrizione della mod.

Potete vedere la mod in azione nel gameplay trailer qui sotto:

La mod offre ancora la creazione del personaggio, il sistema SPECIAL e i perk, così come altri elementi fondamentali della serie come le varie fazioni a cui unirsi.

Al momento non c'è ancora una data di uscita per la mod, ma il team di sviluppo promette che sarà "annunciata al pubblico in un futuro non troppo lontano".

Per quanto riguarda Bethesda, Fallout 5 è ancora molto lontano e la sua prossima grande uscita, Starfield, è stata recentemente rinviata al prossimo anno.

Fonte: Eurogamer.net.