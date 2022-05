Gearbox ha ben 9 giochi tripla A in fase di sviluppo

Lo sviluppatore di Borderlands, Gearbox, ha ben nove giochi AAA in fase di sviluppo. Questo secondo la società madre Embracer Group, che ha condiviso la notizia nel suo recente briefing fiscale trimestrale.

"Gearbox continua a ridimensionare l'organizzazione per realizzare il suo ambizioso piano di crescita e attualmente ci sono nove giochi AAA in fase di sviluppo", si legge nel report.

L'affermazione di Embracer non è in realtà molto chiara. Ad esempio, la società non ha specificato se questi nove giochi includono anche quelli dell'etichetta editoriale di Gearbox, anche se potrebbe essere effettivamente così.

Sotto Gearbox Publishing, ci sono Homeworld 3 di Blackbird Interactive e Hyper Light Breaker di Heart Machine, che sono entrambi giochi già ufficialmente svelati, ma che non sono necessariamente classificati come AAA.

Nel frattempo, Gearbox stessa sta lavorando a un sequel di Tales from the Borderlands, che uscirà entro la fine dell'anno e sarà completamente svelato in estate, si potrebbe supporre al prossimo Summer Game Fest.

Fonte: Gamingbolt.