Tiny Tina's Wonderlands, qualcuno ha trovato un'arma rarissima con una probabilità di 1 su 85.322.160.000

Come avviene per Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands è strapieno di armamenti di qualsiasi grado di potenza e rarità, con percentuali di scoperta a volte davvero risicate. Ma la fortuna è cieca e una volta nella vita, sembra bussare nella porta giusta, al momento giusto.

Lo streamer Moxsy è infatti riuscito a trovare la Warlock's Amalgam of Gloriuse Purpose, un'arma incredibilmente potente e che soprattutto, si adatta perfettamente alle caratteristiche adottate dallo scopritore. Facendo un piccolo calcolo di probabilità, gentilmente offerto da ConstantCanadian, ci troviamo di fronte allo 0,00000000117% di possibilità di trovare quest'arma, tradotto in una possibilità su 85.322.160.000. Non male.

Intervistato da Kotaku, ConstantCanadian ha mostrato come il calcolo di questa probabilità sia terribilmente complicato in virtù degli innumerevoli fattori che possono influenzare il tasso di scoperta. Anche la cifra di 85 miliardi è un'approssimazione e mettendo in conto anche altri fattori la cifra scende a circa 1 su 26 miliardi. Ci si potrebbe portare una tesi su questi studi.

Fonte: Kotaku