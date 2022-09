Tiny Tina's Wonderlands è una 'grande vittoria' per Gearbox e altre 'esperienze' sono già in sviluppo

Gearbox ha definito l'uscita dello spin-off di Borderlands Tiny Tina's Wonderlands una "grande vittoria" per lo studio, affermando che il suo successo significa che "ora [abbiamo] chiaramente un nuovo franchise tra le mani", con altre "esperienze" già in fase di sviluppo.

Tiny Tina's Wonderlands è uscito a marzo, riprendendo l'azione ispirata al gioco da tavolo dell'apprezzato episodio DLC Tiny Tina's Assault on Dragon Keep di Borderlands 2 e trasformandola in un gioco completo di avventure fantasy in prima persona.

Al momento dell'uscita, il gioco è stato generalmente ben accolto dalla critica e, a quanto pare, è stato un successo commerciale tale che Gearbox è ora desiderosa di fare di più.

Questo secondo il CEO di Gearbox Software Randy Pitchford che, parlando durante l'assemblea generale annuale di Embracer Group, ha descritto Tiny Tina's Wonderlands come una "grande vittoria" per lo sviluppatore. "Wonderlands ha infranto tutte le nostre aspettative, sia dal punto di vista della critica che da quello commerciale", ha spiegato Pitchford.

Pitchford ha detto che il successo di Wonderlands significa che "ora abbiamo chiaramente un nuovo franchise tra le mani" e ha confermato che "le esperienze future [sono] già in fase di sviluppo presso Gearbox". Resta da vedere se queste "esperienze" saranno DLC per il gioco esistente o sequel.

La situazione di Wonderlands è ben diversa rispetto a quella del reboot di Saints Row, che non ha avuto l'accoglienza che Embracer sperava al momento del lancio il mese scorso.

Fonte: Eurogamer.net.