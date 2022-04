Gearbox acquisisce Lost Boys Interactive co-sviluppatore di Tiny Tina's Wonderlands

Gearbox Entertainment ha annunciato di voler acquisire completamente Lost Boys Interactive per una somma non rivelata. Lo studio indipendente è stato formato nel 2017 e ha lavorato sia a progetti di co-sviluppo che a proprie IP per PC e console.

Oltre a contribuire allo sviluppo di Call of Duty e PlayerUnknown's Battlegrounds, Lost Boys ha già lavorato con Gearbox nello spin-off Borderlands uscito recentemente, Tiny Tina's Wonderlands. Lo studio diventerà una sussidiaria di Gearbox Entertainment, operando in modo indipendente mentre lavora con altri team di Gearbox allo sviluppo di giochi futuri.

"Abbiamo fondato Lost Boys con il sogno di lavorare su prodotti che sarebbero stati riconosciuti e amati a livello globale", ha affermato Shaun Nivens, CEO e co-fondatore di Lost Boys Interactive. "Siamo incredibilmente entusiasti di unirci a Gearbox e continuare a fare ciò che sappiamo fare meglio: creare giochi straordinari che intrattengono e ispirano gli altri".

We are excited to announce that Lost Boys Interactive will be joining the Gearbox Entertainment family. Lost Boys has been a delight to work with on various projects, and we’re excited to have them join us in our mission to entertain the world! pic.twitter.com/UalGUkmtQK